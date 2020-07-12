Юна онука російського виконавця Йосипа Кобзона здивувала дорослими фото
Як передає Politeka.net, серію знімків з відпочинку Арнелла-Марі Рапопорт опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дівчина відпочивала в Іспанії. Судячи з фото, вона була десь на курорті, або навіть на яхті. Красуня одягла білий облягаючий топ, який підкреслив її видатні форми. На кількох знімках було видно, що вона позує в нижній білизні. Але на одному з фото красуня позбулася ліфчика, засвітивши свою головну гордість без прикрас. Варто відзначити, що фото юної дівчини вийшло дуже пікантним.
«Біг до моря», - підписала пост дівчина.
За день її фото зібрало майже 300 лайків. У коментарях почали хвалити красуню за прекрасний зовнішній вигляд.
«Найкрасивіша!», «Красуня», «Візьми мене в Іспанію», «Це богиня?», «Боже мій ангел», «Мило», «Шалено красива», «Я б поставив тебе на обкладинку Vogue, навіть не жартую», «Серйозно? Ти виглядаєш дуже мило Арнелла», - пишуть друзі і шанувальники дівчини.
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Як відомо, Арнелла одна з численних онуків і онучок Кобзона. Всього у нього було семеро рідних онуків і троє «прийомних» (тих, кого він опікував). Відомо, що Арнелла живе в Іспанії, але часто буває в Москві.
Нагадаємо, що 16-річна красуня-внучка Йосипа Кобзона рветься в загул, визнання насторожують: "Хочу бухати".
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