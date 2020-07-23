Юна внучка російського виконавця Йосипа Кобзона здивувала досить дорослими фото
Як передає Politeka.net, свіжі знімки з'явилися у красуні в Instagram. Дівчина активно веде свою сторінку в соцмережах, публікуючи фрагменти зі свого життя. На даний момент у Арнелли-Марі Рапопорт трохи більше 3,6 тисяч підписників.
В цей раз дівчина постала перед камерою в білому, трохи прозорому топі і чорній спідниці. Красуня засвітила свої пишні форми і красиву тонку талію. Дівчина зробила селфі, показавши себе з вигідного ракурсу.
«Ці великі карі очі зводять мене з розуму», - підписала знімок Арнелла.
За день пост дівчини зібрав трохи більше 200 лайків. В коментарях їй залишили приємні слова.
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«Тобі це дуже пасує. Ти приголомшлива, вау!», «Гей, у мене великі і карі очі! Ти зводиш мене з розуму теж!», «Малятко», «Ти така красуня», - пишуть друзі дівчини.
Варто відзначити, що раніше Арнелла також публікувала фото з відпочинку, де у всій красі показала свої стрункі ніжки. У дівчини дуже виразна зовнішність – карі очі, темне волосся, широкі брови. Вона росте справжньою красунею.
Як відомо, у Кобзона було 10 онуків, 7 з яких рідні. Онуків йому подарували син і донька.
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