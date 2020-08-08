Юная внучка российского исполнителя Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт удивила расцветающей красотой

Как передает Politeka.net, девушка активно ведет свой Инстаграм и с удовольствием делится с подписчиками яркими, а порой и очень пикантными фото. На этот раз красотка сверкнула стройными ножками в мини юбке. Она позировала на берегу моря, что сделало ее фото особо прекрасными.

Арнелла-Мари Рапопорт была одета в цветастую кофту, которую она спустила с плеч, и черную юбку. Волосы она оставила распущенными. Девушка уселась на камни возле моря. Выглядела она превосходно.

«Руку держи, не отпускай», - подписала фото красотка.

В комментариях Арнелле оставили множество комплиментов.

«Оууууу, ну что за богиня?», «Какая красивая», «Великолепная девушка», «Абсолютно красивая и милая дама», «Волосы прекрасны», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Арнелла-Мари сверкнула юной красотой в кофточке без белья. 16-летняя девушка поделилась очень пикантным для ее возраста фото.

Как известно, Арнелла одна из десяти внуков и внучек Иосифа Кобзона. У него было семеро родных внуков и трое «приемных». Наверняка дедушка мог бы гордиться Арнеллой, которая, к слову, живет в Испании.

Напомним, что 16-летняя красавица-внучка Иосифа Кобзона рвется в загул, признания настораживают: "Хочу бухать".

А еще Politeka писала, что красавица-внучка Кобзона сразила пышными формами в коротком топе: «У меня большие».

Также Politeka сообщала, что внучка Кобзона устроила пикантную фотосессию без нижнего белья, сеть кипит: «Серьезно?».