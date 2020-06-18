Одна з онучок російського виконавця Йосипа Кобзона любить випити

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з її профілю в мережі Instagram. Незважаючи на юний вік Арнелли-Марі Рапопорт, у неї дуже багато фото з келихом вина і шампанського. З першого погляду можна подумати, що всі ці фотографії приурочені до свят, але недавнє сторіз розставило всі крапки.

Арнелла-Марі влаштувала опитування у себе в сторіз: шанувальники повинні були задавати їй питання, а вона відповідала на них. Один з підписників написав: «Хочу бухати. Прям дуже сильно», на що дівчина без вагань відповіла: «Плюююс, погнали». Це сторіз дало зрозуміти, що випивати для юної дівчини – звична справа.

Крім цього, у відповідях на запитання дівчина зізналася, що любить хлопців постарше, тому ніколи не стала б зустрічатися з ровесником. Її ідеал – молодий чоловік зростом не нижче 175 сантиметрів.

Як відомо, Арнелла-Марі зараз живе в Іспанії, але часто буває в Росії. Наприклад, одне з останніх її фото зроблено в парку під Москвою.

До речі, у Кобзона аж семеро рідних онуків і онучок. Крім цього, він опікувався ще дітьми першої дружини свого сина, яких той деякий час виховував.

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