Відома російська телеведуча і співачка Ольга Бузова вміє епатувати публіку і підкорювати серця шанувальників у різних образах

Знаменитість вирішила похвалитися формами в топіку з декольте, передає Politeka.net. Артистка виглядала дуже грайливою і гарячою.

Ольга сиділа в кріслі, трохи нахилившись до камери. Груди красуні випирали з глибокого вирізу, а вона стиснула їх руками по боках, тим самим додавши обсягу.

Довгі прикраси на шиї робили ще більший акцент до краси зірки.

Блакитні джинси на високій посадці виділили струнку талію знаменитості. Ольга дивилася в камеру, відкривши губи. Красуня з високими пучками з волосся зробила образ кокетливим.

За 14 годин пост зібрав понад 400 тисяч лайків та багато коментарів.

"Оль , ти змушуєш шукати смайли якими навіть не користуємося 😂😂😂🧸🧸🧸🧸🧸", "Красива 🎀🌸", "Та звідки ці ци**ки??????????? Нема ж там нічого🧐", "З кожним разом все більше", "Ось дивлюся дивлюся. Тут груди такі великі, а на інших відео та фото їх майже немає. Як так?", "Коли затискає груди по боках , то вони навіть якщо їх немає , будуть виглядати так , а все тільки тому що ти їх затиснула 🤷🏻‍♀️", "Так прекрасна,як наша полуниця в шоколаді☺️❤️", "Дівчинка цукерочка🍬", "Ой🥺🥰 Яка гарна😍", "Мишка яка крута 🔥🔥🔥", "У цьому світі вона королева 👸🏼 не подобається живи в іншому 👼🏻. Бум 💥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Бузова вирішила порадувати шанувальників жарким фото в концертному костюмі з леопардової тканини.

Артистка була в топі з капюшоном, а чорний пояс підкреслив тонку талію.

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