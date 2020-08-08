Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова отметила первую годовщину отношений со своим парнем Давой

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Инстаграм теледива поделилась ярким снимком со свидания. Бузова была одета в роскошное красное платье, которое подчеркнуло ее идеальную точеную фигурку. Платье переливалось на свету, она выглядела в нем как настоящая принцесса. Дава был одет более сдержано. На нем были черные штаны и белая рубашка.

«Идеальный вечер. Как хотелось, чтобы он не заканчивался... Так ценны эти мгновения, когда ты счастлива. Вчера был ещё один сюрприз, который чуть позже поставлю в ленту. Сейчас разбужу любимого, и попрошу чтобы он смонтировал», - подписала фото Бузова.

За час ее фото собрало более 420 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов, но и без критики не обошлось.

«Когда ты оделась, как богиня, а он, ну просто пришел», «Тоже хотела написать, он принарядился чисто посидеть на лавочке с пацанчиками», "Почему ты такая красивая, а Дава как бомж", «Пусть это будет навечно», «Милая пара рад за вас что вы счастливы», «Блин так быстро время пролетело, уже год как вы вместе. Я очень рада за вас», - пишут пользователи сети.

Как известно, Бузова и Дава познакомились на съемках клипа.

Напомним, что Бузова наклонилась и удивила размером бюста в глубоком декольте: "Клубника в шоколаде".

А еще Politeka писала, что Бузова в микро-купальнике без капли скромности показала, за что ее любит Дава: «Бомба».

Также Politeka сообщала, что Ольга Бузова вышла на лед и мощно опозорилась: "Подержалась за...".