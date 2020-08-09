Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала свої великі принади в бікіні

Красуня опублікувала спекотні кадри з душу в своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Модель зараз знаходиться на відпочинку, звідки активно ділиться спокусливими фотографіями.

Так, в одному з останніх постів Олена з'явилася в крихітному рожевому бікіні, яке ледь прикривало груди. Найінтимніші місця укривали лише крихітні смужки тканини.

Крім того, верх купальника "підскочив" засвітивши оголену частину принад.

На зірці були такі ж крихітні трусики-бікіні_ які майже нічого не приховували і дали помилуватися досконалостями тіла.

Модель стояла під душем, обливаючи свої апетитні частини тіла з усіх боків, в тому числі, зі спини, показавши пружні сідниці.

"Дуже красиво познімали на заході🌅", - підписала знімок модель.

За 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Тут не в заході справа)", "Красива яка, млію 😻 😻", "як можна себе не любити, що все штучне...", "Вау! Вау! Вау! Фото вогонь, і ви просто шикарна😍 😍 😍", "злі міражі мене обманюють...",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович позувала в різних локаціях, демонструючи свої досконалі вигини. Так, модель постала в білому топіку, який кокетливо приспустила з плечей.

Також красуня одягла міні-спідницю на високій посадці, яка виділила її струнку талію.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович показала фігуру в спортивному костюмі чорного кольору. У тонкому чорному топі і приспущених штанях модель виглядала більш ніж привабливо.

Нагадавши, українська Кардашьян запхала нереальні розміри під тонку маєчку.

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