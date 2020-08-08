Відома телеведуча Ксенія Собчак показала себе в незвичайному образі на відпочинку

На фото красуня показала себе в окулярах, кепці і майці. Ксенія лежала на шезлонгу, показуючи своє обличчя. Собчак зробила губи качечкою, щоб зробити селфі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Веснянкуватий візитер візував", - написала Ксенія під фото.

Фанати поставили майже 24 тисячі лайків і написали коментарі:

"Смішно робите качечку, Ксенія.Чесно.Я так не смогу.)) Тільки Селезня-там-або Баклана!)) ", "Вас нічим не зіпсувати,вже давно.......", "Обожнюю фотки без мейк, сама така обисно"," обожнюю веснянки", "Баба Ксюша не товстіє"," Літо-пора перепелиних людей, і млявих яєць", " сама натуральна красуня!", "Красиво все, що створено природою!", "Старечі пігментні плями а не веснянки", " обожнюю вас, Ксенія!", "Моя новозеландська внучка теж вся в конопушках. Так мило!!", "Спасибі за вашу свободу!", "А чому ніс як у орка?".

Повідомлялося, що скандальна російська ведуча і журналістка Ксенія Собчак ошелешила неохайним образом на відпочинку.

На знімку Ксенія Собчак позує, сидячи на кам'яному парапеті біля клумби з квітами, вона сперлася спиною на колону і дивиться кудись вдалину. Телеведуча вбралася в легке плаття непоказного кольору, під яким, судячи з кадру, немає бюстгальтера.

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