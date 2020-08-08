Известная телеведущая Ксения Собчак показала себя в необычном образе на отдыхе
На фото красотка показала себя в очках, кепке и майке. Ксения лежала на шезлонге, показывая свое лицо. Собчак сделала губы уточкой, чтобы сделать селфи. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Веснушчатый визитер визировал", - написала Ксения под фото.
Фанаты поставили почти 24 тысячи лайков и написали комментарии:
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"Смешно делаете уточку,Ксения.Честно.Я так не смогу.))Только Селезня -там -или Баклана!))", "Вас ничем не испортить,уже давно.......", "Обожаю фотки без мэйка, сама такая обысно", "Обожаю веснушки", "Баба Ксюша не толстеет", "Лето-пора перепелиных лиц, и вялых яиц", "Самая натуральная красотка!", "Красиво всё, что создано природой!", "Старческие пигментные пятна а не веснушки", "Обожаю вас, Ксения!", "Моя новозеландская внучка тоже вся в конопушках. Так мило!!", "Спасибо за вашу свободу!", "А почему нос как у орка?".
Сообщалось, что скандальная российская ведущая и журналистка Ксения Собчак ошарашила неопрятным образом на отдыхе.
На снимке Ксения Собчак позирует, сидя на каменном парапете возле клумбы с цветами, она оперлась спиной на колонну и смотрит куда-то вдаль. Телеведущая нарядилась в легкое платье невзрачного цвета, под которым, судя по кадру, нет бюстгальтера.
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