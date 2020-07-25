Скандальная российская политик и шоумен Ксения Собчак удивила поклонников «посиневшим» лицом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Природа щедро наградила меня чувством юмора. Но на этом подарки закончились. А вы тоже любите сериал ходячие мертвецы?» — говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Собчак позирует с фильтром на лице в виде «белого ходока». Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Боже, кошмар какой», «вылитая моя теща», «моя ты маленькая», «приходи к нам на вечеринку», «Ого как страшно , но очень творчески», «Без косметики вам намного лучше», «Ниче себе, чуть со стула не упала», — пишут они.

До этого мы писали, что российская политик и шоумен Ксения Собчак устроила дикие игрища во время отдыха на море

«Работа артистом с классным режиссером и классной командой в классном проекте по классному сценарию не отменяет простого факта: сейчас я работаю артистом. Это очень тяжёлая профессия, по-своему прекрасная, я счастлив, что Федор Сергеевич верит в меня. Но одно меня гложет: я вдруг чувствую как умножается мое желание делать селфи, от которого в последнее время я стал избавляться», — говорится в сообщении Богомолова.

Напомним, счастливый Богомолов не сдержался и показал Ксению Собчак в неожиданном виде: "Беременна!"

Как сообщала Politeka, Собчак резко изменила внешность и поиздевалась над женщинами: "Уже со всеми переругалась"

Также Politeka писала, что мокрая Собчак развлеклась с двумя ковбоями, Богомолов будет взбешен: "Оторва"