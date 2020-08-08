Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, похвалилася формами в одній сіточці замість сукні

Молода модель часто показує себе в елегантних сукнях, сміливих костюмах, що вдало підкреслюють її груди і славиться любов'ю до яскравого макіяжу. Саме через останній дівчину порівнюють з Кім Кардашьян і кажуть, що вони схожі.

Сама Гюль це ніяк не коментує, вважаючи за краще розбавляти свій профіль в Instagram фото в різних стилях, щоб порівняння ніяк не шкодило її популярності. Оскільки модель співпрацює з декількома модними брендами, одяг у Бахарі найрізноманітніша, а сама вона не боїться експериментів.

Наприклад, раніше Гюль показала, як веселилася на курортній зоні в прозорій сукні, зробленій з однієї сіточки і позувала в смарагдовій білизні.

"Яка жінка!", "Розкішна, створена для любові🙌❤️", " просто сама солодкість😘 😘 😘", «Uuuuuuuuh👄👄👄👌😍😍😍», «😜coñooooo😜OMG tremendo tracero 😘 ricura de mujer💘 💘 💘 💘 💘 💘", просто ідеальна і спокуслива😍 🔥 🔥 🍑 🍑 😘", " люблю своє в'язання гачком; красиво для тебе!", "Персик на сонечку🔥 🍑 👍", "мила дитина", "абсолютно чудово🔥 🔥", "ти богиня краси", "блін Ти така красива жінка", - пишуть користувачі.

Також ми писали, що вже багато місяців молода красуня з Туреччини на ім'я Гюль Бахарі зачаровує користувачів соціальної мережі Instagram стильними фото, на яких позує в самих різних образах. Дівчина прославилася не тільки завдяки ідеальним формам і незвичайної зовнішності, але також і тому, що її прозвали «двійником Кім Кардашьян».

Зараз Гуль є амбассадором багатьох модних брендів, тому на її сторінці завжди миготять фото в яскравих сукнях, шовкових піжамах і блискучих костюмах. Нещодавно молода красуня блиснула формами в сукні незвичайного відтінку, що зроблене з блискучої тканини і з глибоким декольте. При цьому пікантний виріз на грудях Гюль неможливо не помітити, адже він доходить практично до стегна моделі.

"Красиві губи😍" « " о, мій !!! Така краса 🔥", " ефектне плаття на твоїх шикарних вигинах, зводить з розуму! 10/10", " Привіт, красуня 😍 😍 напишіть нам, ми будемо раді співпрацювати❤🔥", «виглядає фантастично в цій сукні 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️», «ефектний вигляд ❤ ️ " « " чорт, зоряне плаття !!", "💌 Чудова дама! Будь нашим послом. Зв'яжіться з нами, будь ласка!».

Нагадаємо, що Гюль Бахарі не змогла утримати " персики "в Королівському декольте:"справжня лялька".

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