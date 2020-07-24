Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в смелом образе
На фото красотка позирует в белом платье с блестками. Как можно заметить, Бахари в этот раз была без белья. Гюль соблазнительно выгнулась на фото, демонстрируя свою пышную красоту. Волосы девушка собрала в хвост, пока ее снимали сверху. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты поставили несколько тысяч лайков и написали комментарии:
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Ранее мы сообщали, что известная модель Гюль Бахари сверкнула пышными формами в оригинальном купальнике.
Красотка натянула на свои необъятные формы зеленый купальник необычного фасона. В нем не было привычной зоны декольте – ткань прикрыла прелести сверху. Зато снизу ткань, удерживаемая веревочками, начала расходиться.
Сообщалось, что известная модель Гюль Бахари показала необычный вид в интересном наряде.
На фото красотка показывает себя в черном купальнике, который имел странную форму: открытый живот и частично сверху груди. Гюль стояла на фоне море и показывала свой загар и ножки.
Напомним, турецкая Кардашьян пленила размером «арбузиков» без белья
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