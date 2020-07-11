Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала необычный образ, удивив фанатов

На фото Бахари стоит в коротеньком платье с огромным декольте, которое не скрыло пышный бюст красавицы. Гюль соблазнительно выгнулась, демонстрируя фигуру. Красотка оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким макияжем. Девушка стояла мраморном коридоре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Великолепный вид", "Какой ракурс", "Ох, крошка", "Я не фотограф, но могу представить, как мы вместе", "Вау, идеально", "Настоящая кукла".

Сообщалось, что Популярная турецкая модель Гюль Бахари взбудоражила ярким образом на закате солнца.

Девушка была одета в костюм леопардовой расцветки. Короткий топ едва вместил огромную грудь Бахари, а длинная юбка с разрезом оголила часть ножки модели.

Ранее мы сообщали, что модель Анастасия Квитко, которая прославилась как русская Ким Кардашьян, показала невероятно фигуристую подружку.

Так, девушка позирует в мини-платье с глубоким декольте, которое максимально подчеркивает ее внушительные прелести. При этом сзади в зеркале видны другие прелести красотки.

Напомним, турецкая Кардашьян показала в смелых лосинах показала, чем она конкурирует с Ким

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