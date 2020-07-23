С такой не заскучаешь

Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой версией Кардашьян, сверкнула пышными формами в оригинальном купальнике

На своей странице в Инстаграм модель опубликовала фото из душа, передает Politeka.net. Красотка натянула на свои необъятные формы зеленый купальник необычного фасона. В нем не было привычной зоны декольте – ткань прикрыла прелести сверху. Зато снизу ткань, удерживаемая веревочками, начала расходиться. На всеобщее обозрение Бахари выставила нижнюю часть своих прелестей, покорив фанатов своей смелостью.

За несколько часов красотка собрала почти 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Божественное тело», «Красивые волосы и глаза», «Привет, восточная принцесса», «Великолепная красота», «Хочу такое же тело, как у вас», «Горячо», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что турецкая Кардашьян позировала в лосинах и топе пудрового цвета. Модель повернулась к камере своей огромной «пятой точкой», чтобы показать свою гордость во всей красе. Стоит отметить, что формы модели и правда впечатляют.

Кроме этого, недавно Гюль Бахари красовалась на пляже в тесном комбинезоне с глубоким декольте. Девушка не стала надевать белье, позволив своей груди жить своей жизнью.

Напомним, что Гюль Бахари без стыда задрала юбку, засветив самые сладкие места: «Как тигрица».

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари пленила размером «арбузиков» без белья: «Это вообще законно?».

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".