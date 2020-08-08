Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, похвасталась формими в одной сеточке вместо платья

Молодая модель часто показывает себя в элегантных платьях, смелых костюмах, удачно подчеркивающих ее грудь и славится любовью к яркому макияжу. Именно из-за последнего девушку сравнивают с Ким Кардашьян и говорят, что они похоже.

Сама Гюль это никак не комментирует, предпочитая разбавлять свой профиль в Инстаграм фото в разных стилях, чтобы сравнение никак не вредило ее популярности. Поскольку модель сотрудничает с несколькими модными брендами, одежда у Бахари самая разная, а сама она не боится экспериментов.

К примеру, ранее Гюль показала, как веселилась на курортной зоне в прозрачном платье, сделанном из одной сеточки и позировала в изумрудном белье.

«Какая женщина!», «Роскошная, создана для любви🙌❤️», «Просто сама сладость😘😘😘», «Uuuuuuuuh👄👄👄👌😍😍😍», «😜coñooooo😜OMG tremendo tracero 😘 ricura de mujer 💘💘💘💘💘💘», Просто идеальная и соблазнительная😍🔥🔥🍑🍑😘», «Люблю свое вязание крючком; Красиво для тебя!», «Персик на солнышке🔥🍑👍», «Милый ребенок», «Абсолютно великолепно 🔥🔥», «ты богиня красоты», «Блин ты такая красивая женщина», - пишут пользователи.

Также мы писали, что уже много месяцев молодая красотка из Турции по имени Гюль Бахари очаровывает пользователей социальной сети Инстаграм стильными фото, на которых позирует в самых разных образах. Девушка прославилась не только благодаря идеальным формам и необычной внешности, но также и потому, что ее прозвали «двойником Ким Кардашьян».

Сейчас Гуль является амбассадором многих модных брендов, поэтому на ее странице всегда мелькают фото в ярких платьях, шелковых пижамах и блестящих костюмах. Недавно молодая красотка блеснула формами в платье необычного оттенка, что сделанное из блестящей тканы и с глубоким декольте. При этом пикантный вырез на груди Гюль невозможно не заметить, ведь он доходит практически до бедра модели.

«Красивые губы😍», «О, мой !!! Такая красота 🔥», «эффектное платье на твоих шикарных изгибах, сводит с ума! 10/10», «Привет, красотка 😍😍 Напишите нам, мы будем рады сотрудничать ❤🔥», «Выглядит фантастически в этом платье 🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️», «Эффектный вид ❤️», «Черт, звездное платье !!», «💌 Великолепная дама! Будь нашим послом. Свяжитесь с нами, пожалуйста!».

Напомним, что Гюль Бахари не смогла удержать "персики" в королевском декольте: "Настоящая кукла".

А еще Politeka писала, что Гюль Бахари еле вместила свое сокровище в громадное декольте: "Вкусные дыньки".

Также Politeka сообщала, что Гюль Бахари пленила размером «мячиков» в тесном купальнике из веревок: «Восточная принцесса».