Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка була солісткою групи Nikita, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня показала себе в кольоровому купальнику на мотузочках. Кумейко сиділа на краю яхти, піднявши руки вгору і взявшись за мокре волосся. Очі Анастасія закрила від задоволення, а сама посміхалася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку красуні.

"У візантійську епоху місто Фетхійе називалося Анастасіополіс (Αναστασιούπολις). Я б залишила це прекрасна назва в мою честь.

В цілому, Фетхійе і Олюденіз — відмінне місце для морського відпочинку в Туреччині.

Приїхали ми сюди на машині з Бодрума (230 км) і відразу ж вирушили на морську прогулянку по неймовірних бухтах. Вода, природа, яхта - кайф", - написала Кумейко.

Фанати поставили півтори тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну це любов", "шикарна самочка", " Ну що тут скажеш, красива.....".

Повідомлялося, що екс-солістка групи Nikita Анастасія Кумейко вразила пляжним тілом в стильному купальнику.

На фото Кумейко позує на залитому сонці мальовничому дворику. На ній чорний злитий купальник з оригінальною окантовкою, недбало зав'язана зверху біла сорочка і чорні окуляри.

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