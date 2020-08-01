Бывшая Nikita, а сейчас украинский Dj Анастасия Кумейко похвасталась роскошными формами в непристойном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какие планы на август?» — коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на фотографии Кумейко позирует в кожаной потрупее, которая максимально оголяет ее роскошные формы. Сама красотка задрала руки к верху, из-за чего снимок получился еще более привлекательным.

Однако поклонники певицы не смогли что-либо сказать, ведь фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Сторис.

До этого мы рассказывали об интимном факте, которым со своими подписчиками решила поделиться украинская Dj и экс-Nikita Анастасия Кумейко.

Так, на снимке знаменитость позирует без белья, эффектно приоткрыв плечи. Сидя за столом, можно увидеть, что певица заказала себе тосты и жареную картошку. Волосы она решила убрать назад, а взгляд почему-то был отвернут от камеры.

"Давно известно, что то, как человек ест, может говорить о том, каков он в сексе. Фантазируйте", - написала красотка.

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