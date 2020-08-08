Відома актриса Анна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе у всій красі

Анна позувала на фото досить близько. На красуні можна побачити тільки бретелі від білизни, іншого одягу на ній не видно. Кошмал доповнила образ стильним макіяжем, а перед нею можна побачити перо павича. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарного вам дня", "дуже ніжно і красиво"," таке ніжне фото", " красуня Анюта немов яскраве сонечко!", "красуня, дуже люблю ваші фільми, серіали", "мадам, ви прекрасні", "ви найкраща актриса на світі", "така ніжна фотографія", "Приголомшлива".

Повідомлялося, що українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі «Свати», поділилася ніжним фото з відпочинку.

Як відомо, Анна взяла участь у зйомках популярного серіалу, розсекретивши місце зйомок. Відомо, що команда серіалу вирушила в Чорноморськ Одеської області, де і проходили зйомки. Судячи з постів Анни, вони з колегами встигали відпочити в перерві між зйомками.

Ми писали, що відома українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася після ролі в серіалі «Свати», показала себе у всій красі.

Красуня була одягнена в чорний брючний костюм. Правда, під піджак Кошмал не стала надягати блузу або футболку, залишившись в спортивному ліфчику. Дівчина сиділа в кріслі, піднявши своє волосся вгору. Внизу красувався розпущений квітка, який Анна неспроста додала в кадр.

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