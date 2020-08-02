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Украинская актриса Анна Кошмал, которая играет Женьку в сериале «Сваты», покорила ярким фото с подругами

Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось фото, на котором она позировала в окружении молодых девушек. Все они стояли на берегу моря в купальниках. Некоторые девушки набросили на себя полотенца, а некоторые сверкнули идеальными фигурками в купальнике. Все красотки смеялись и смотрели в кадр.

«Girls Power», - подписала снимок звезда.

Стоит отметить, что на фото с Кошмал засветилась звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая, а также другие актрисы. Судя по всему, искупаться девушки решили в перерыве между съемками нового сезона сериала «Папик». Как известно, Кошмал появится в этом сериале.

За несколько часов пост собрал более 25 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.

«Боже, ну какие все красивые!», «Крошки», «Какая вы красивая», «Аня самая красивая», «Атмосферно», «Модели», «Все такие красотки», «Огонь», «Звездный состав», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась очень нежным и соблазнительным кадром с новой фотосессии. Актриса сняла одежду, прикрывшись букетом полевых цветов. Прикрыть все не получилось, поэтому Анна засветила оголенные плечи, спину и ключицы.

Напомним, что Анна Кошмал в белом платье без белья посветила натуральной красотой: "Муж не ревнует?".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал приспустила одежду и показала, чем очаровывает мужчин: "прямо в душу смотрят".

Также Politeka писала, что Анна Кошмал распахнула пиджак ради пикантного фото в лифчике: «Прелесть».