Украинская актриса Анна Кошмал, которая играет Женьку в сериале «Сваты», покорила ярким фото с подругами
Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось фото, на котором она позировала в окружении молодых девушек. Все они стояли на берегу моря в купальниках. Некоторые девушки набросили на себя полотенца, а некоторые сверкнули идеальными фигурками в купальнике. Все красотки смеялись и смотрели в кадр.
«Girls Power», - подписала снимок звезда.
Стоит отметить, что на фото с Кошмал засветилась звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая, а также другие актрисы. Судя по всему, искупаться девушки решили в перерыве между съемками нового сезона сериала «Папик». Как известно, Кошмал появится в этом сериале.
За несколько часов пост собрал более 25 тысяч лайков. В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
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«Боже, ну какие все красивые!», «Крошки», «Какая вы красивая», «Аня самая красивая», «Атмосферно», «Модели», «Все такие красотки», «Огонь», «Звездный состав», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Анна Кошмал поделилась очень нежным и соблазнительным кадром с новой фотосессии. Актриса сняла одежду, прикрывшись букетом полевых цветов. Прикрыть все не получилось, поэтому Анна засветила оголенные плечи, спину и ключицы.
Напомним, что Анна Кошмал в белом платье без белья посветила натуральной красотой: "Муж не ревнует?".
Как сообщала Politeka, Анна Кошмал приспустила одежду и показала, чем очаровывает мужчин: "прямо в душу смотрят".
Также Politeka писала, что Анна Кошмал распахнула пиджак ради пикантного фото в лифчике: «Прелесть».