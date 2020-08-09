Відома модель Сьюзі Кортес, що отримала титул "Міс Бум-Бум" за свої пружні сідниці, порадувала новим відвертим фото

Зірка постійно публікує свої спекотні знімки в Instagram, де демонструє головну гордість - пружні сідниці, писати Politeka.net.

Цього разу зірка вирішила показати тільки свою п'яту точку.

Красуня була в трусиках-бікіні, які натягнула вище стегон, щоб ще краще показати свої неймовірні сідниці.

Вона трохи вигнулася для більш ефектного кадру.

Видно, що красуня була в маленькому купальнику. Ліфчик обтягнув ідеальні груди моделі. А також помітна і найтонша талія Кортес. Зірка розпустила волосся, а в руках тримала м'яч.

Фото вийшло дуже спекотним і соковитим.

За 12 годин пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі засипали модель компліментами за її апетитні місця, якими гріх не гордитися.

"Вкусити б", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Сьюзі Кортес позувала в шкіряній білизні, яка являла собою лише кілька тугих пасків. Верх обплів тіло знаменитості.

Своєрідний ліфчик підтримував великі груди внизу, при цьому абсолютно її не прикриваючи. Наклейки срібного кольору на бюсті приховали від очей найінтимніше. Тонкі лямки тягнулися від грудей до потилиці.

Раніше повідомлялося, що Сьюзі Кортес вбрала червоний купальник-боді з зав'язками на талії. Він вигідно підкреслив бюст дівчини й оголив її плоский животик.

У кадр також потрапили пружні стегна красуні, які привертають увагу завдяки вдалому ракурсу. Спокусливий образ довершив капелюх з широкими полями і сонцезахисні окуляри.

Нагадавши, господиня найкрасивіших сідниць Сьюзі Кортес скинула ліфчик і приголомшила розміром.

А ще Politeka повідомляла, що господиня найкрасивіших сідниць в тісному вбранні похвалилася пружностями.

Також Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць похвалилася "титулом" в білизні з мотузочок.