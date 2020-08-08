Відомий російський гуморист Гарік Харламов засвітився разом із зіркою фільму "Мусорщик" Судзиловською Олесею

На фото Гарік позував в кепці, окулярах і толстовці. Поруч можна побачити Олесю, яка була в шкірянці і з зібраним волоссям. Парочка посміхалася на камеру і позувала для фото. Як можна помітити, вони були на ринку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Гаріком @garikkharlamov. Сільські можуть зустрітися тільки на ринку", - написала Олеся.

Фанати поставили майже 15 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дві моїх любимки:)))", "Мусорщик", це кльово!", "Кілька фільмів врізалося в пам'ять, але - "Мусорщик" залишився на першому місці", "Моя-то селянка, скучила за тобою, виїжджай вже в місто", "яка зустріч!!", "Ну з Гаріком, це шедевр...", "Гарік схуд!", "В хорошому селі живете мабуть)))", "ось Олеся це крута фотка !!! Гарік правильний чувак !!!", "Як ви виглядаєте, однак", "Містер і Міс".

Повідомлялося, що російська актриса Христина Асмус розповіла, за яких обставин зустрілася з Гаріком Харламовим.

За словами артистки, вона відвідала офіс "Comedy Club", де в даний час працює її чоловік Гарік Харламов, з яким вона знаходиться на стадії розлучення.

Асмус повідомила, що прибула до офісу суто у робочих справах. У неї намічена Примірка нарядів для нового проекту.

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