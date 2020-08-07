Популярная актриса Кристина Асмус после новости о разводе с Гариком Харламовым продолжает интриговать снимками в Инстаграм

Кристина является популярной актрисой и после фильма "Текст" обсуждения среди поклонников не утихают. В частности, обсуждают фанаты в основном интимный момент Кристины с актером на съемках, а также развод Асмус с Харламовым.

Сама звезда избегает ответов на провокационные выпады, но всегда делится новыми фото в Инстаграм, не заботясь о новой волне критики. Девушка даже подогревает интерес к собственной персоне, когда публикует фото и видео с провокативными тегами, призванными показать: ей все равно, что о ней думают другие.

Кристина также любит демонстрировать свою фигуру, подчеркивая стройное тело скромными платьями или брючными костюмами. Решив показать себя в одном лишь черном монокини, Асмус также не осталась без внимания:

«У вас такое бывает, когда вы оооччень хотите на работу или учёбу? Даже, если потом опять скулите ‘верните меня на моооре’ ))))))», - пишет Кристина.

Поклонники тут же отреагировали:

«Вы против кричащих лейблов?🤣», «Интересно купальник с рынка? Или оригинал?))», «@asmuskristina но все таки никак без кричащих то брендов😂🤷‍♀️», «Это в каком отеле так хочется домой?», «Вы такая красавица! Но с фоторедакторами перебор. Кристина, меньше, а фотошопа, а то как-то неестественно вообще», «Это спортивный купальник? Шапочка с очками тоже странные», «Крисс,а чем вам не нравятся арбузы?».

Каждое фото актрисы привлекает внимание пользователей социальной сети Инстаграм к себе. Причем довольно не редко данное внимание недоброжелательное - фанаты не скупятся на выражения и критикуют кадры Кристины даже там, где это неуместно.

Сама Асмус на это никак не реагирует, но под ее постами продолжают появляться обидные и злостные комментарии. Под фото, на котором Кристина позировала на столе в одном бежевом боди, пользователи сети оставили несколько сотен разных комментариев.

Актриса же просто рассказала о том, что ее друзья открыли танцевальный центр, в который она тоже мечтает однажды зайти в гости. Однако вид знаменитости в "невидимой" одежде сразу привлек к себе внимание.

Напомним, разрыв Харламова с Асмус получил неожиданный поворот: «Развелся ради этой…».

Как сообщала Politeka, Асмус застукали с красавчиком и кучей подарков после расставания с Харламовым.

Также Politeka писала, что Асмус после расставания с Харламовым раскрыла, как развлекается с коллегами в курилке.