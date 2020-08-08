Популярна українська співачка Настя Каменських показала своїх новонароджених малюків

Кілька днів тому в родині Каменських і Потапа відбулося поповнення. Як вже повідомлялося, Собачка зірки на прізвисько Мімі народила цуценят. Цього разу в соціальній мережі Instagram співачка запостила дуже миле і домашнє відео, на якому зображені кілька міні-копій Мімі і щаслива Настя, що тискає малюків.

Так, на новому ролику зірка мило пообнімалася з цуценятами, потискала їх, тримаючи у себе на животі і навіть на шиї. Настя в домашньому вигляді із задоволенням продемонструвала, як цілує одного з цуценят і посміялася на камеру.

"You are p🐾ewfection ️ Let your morning starts with these cutenesses️️", - пише Настя.

Ось що відповідають користувачі:

"Яка вартість буде собачок ?", "Good morning✨ 💫 🎶 💙", » 10 раз передивилася😍",» шшшшшладкие такі💗 💗 💗", " яка принадність», «милотааа❤️"," ви просто ніжність«️❤️", "ой мімімі ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ хотів би потримати», «просто любов», «які ж вони милашки», "щасливі і безтурботні".

Раніше чоловік Насті, репер і продюсер Потап розповідав, що дуже переживає через те що, Мімі на зносинах, а його дружина може в будь-який момент поїхати на гастролі, і йому доведеться приймати пологи самостійно.

Але, судячи з кадрів, подружжя впоралися удвох.

Фолловери вітають улюблену зірку.

"Яка ж вона красива мама", "які милі" « " Урааа дожд дочекалися! Тисячу поздоровлень«,» миленькі дітки🤗 😍«,» поздравляюс Поповнеием в сім'ї«, " супер ... мої привітання«,» які малятка", - розчулюються користувачі Мережі.

Відео з поповненням у Каменських зворушило і Олю Полякову. "О, Боже», - прокоментувала вона кадри.

Нагадаємо, що мокра Каменських завела ранковим фото в купальнику, вигляд вражає «»фігура богині".

А ще Politeka писала, що щаслива Каменських в тонкій білій сукні поділилася важливою новиною: "нарешті! Дочекатися...".

Також Politeka повідомляла, що Настя Каменських розповіла правду про своє життя:"зради, пластика і зоряна хвороба".