Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, засвітила ідеальні форми в різних нарядах
Зірка мало не щодня публікує у своєму Instagram гарячі фото в красивих образах, передає Politeka.net.
Так, на одних з останніх знімків модель постала в довгому піджаку-платті, яке ледь щось прикривало.
На ноги красуня натягнула довгі сітчасті гольфи і взула красиві білі туфлі. Завершили образ різні аксесуари.
Модель присіла навпочіпки, виставивши вперед струнку ніжку.
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На інших фото зірка позувала в чорному бікіні. Вона купалася в басейні на матраці, а також гралася зі своєю собакою на газоні.
На останньому фото зірка присіла поруч з шезлонгами, розставивши ніжки.
Міні-бікіні ідеально підкреслило її ідеальні форми - шикарні груди, а також оголило тонку талію. Зірка доповнила літній образ сонячними окулярами.
"На домашній зйомці для Fendi", - підписала знімки модель, вказавши, що фотографувалася для відомого бренду.
За сім годин пост зібрав понад 35 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі позитивно оцінили кадри і написали багато приємних повідомлень красуні.
"Моя королева", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в крихітному купальнику, який демонструє ідеальні форми знаменитості. Її подружки вирішили не відставати, вбравшись в не менш пікантні наряди. Фото приємно вразили шанувальників.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо опублікувала гаряче фото в чорному топі з глибоким декольте.
Виріз був настільки сміливим, що" стиглі персики " мало не показувалися з нього повністю.
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