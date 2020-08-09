Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, засветила идеальные формы в разных нарядах

Звезда чуть ли не каждый день публикует в своем Инстаграм горячие фото в красивых образах, передает Politeka.net.

Так, на одних из последних снимков модель предстала в длинном пиджаке-платье, которое едва что-то прикрывало.

На ноги красотка натянула длинные сетчатые гольфы и обула красивые белые туфли. Завершили образ различные аксессуары.

Модель присела на корточки, выставив вперед стройную ножку.

На других фото звезда позировала в черном бикини. Она купалась в бассейне на матрасе, а также игралась со своей собакой на газоне.

На последнем фото звезда присела рядом с шезлонгами, расставив ножки.

Мини-бикини идеально подчеркнуло ее идеальные формы - шикарную грудь, а также оголило тонкую талию. Звезда дополнила летний образ солнечными очками.

"На домашней съемке для Fendi", - подписала снимки модель, указав, что фотографировалась для известного бренда.

За семь часов пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети положительно оценили кадры и написали много приятных сообщений красотке.

"Моя королева", - написал один из поклонников.

Напомним, Оливия Калпо позировала в крохотном купальнике, который демонстрирует идеальные формы знаменитости. Ее подружки решили не отставать, нарядившись в не менее пикантные наряды. Фото приятно поразили поклонников.

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо опубликовала горячее фото в черном топе с глубоким декольте.

Вырез был настолько смелым, что "спелые персики" едва ли не показывались из него полностью.

Напомним, "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

Как сообщала Politeka, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в смелом декольте показала, почему не носит белье: "Реальная Барби"

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