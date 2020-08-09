Оливия Калпо, американская модель и актриса, победительница конкурсов Мисс США 2012 и Мисс Вселенная 2012, засветила идеальные формы в разных нарядах 

Звезда чуть ли не каждый день публикует в своем Инстаграм горячие фото в красивых образах, передает Politeka.net

Так, на одних из последних снимков модель предстала в длинном пиджаке-платье, которое едва что-то прикрывало. 

На ноги красотка натянула длинные сетчатые гольфы и обула красивые белые туфли. Завершили образ различные аксессуары. 

Модель присела на корточки, выставив вперед стройную ножку. 

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На других фото звезда позировала в черном бикини. Она купалась в бассейне на матрасе, а также игралась со своей собакой на газоне.

На последнем фото звезда присела рядом с шезлонгами, расставив ножки. 

Мини-бикини идеально подчеркнуло ее идеальные формы - шикарную грудь, а также оголило тонкую талию. Звезда дополнила летний образ солнечными очками. 

"На домашней съемке для Fendi", - подписала снимки модель, указав, что фотографировалась для известного бренда. 

За семь часов пост собрал более 35 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети положительно оценили кадры и написали много приятных сообщений красотке. 

"Моя королева",  - написал один из поклонников. 

Напомним, Оливия Калпо позировала в крохотном купальнике, который демонстрирует идеальные формы знаменитости. Ее подружки решили не отставать, нарядившись в не менее пикантные наряды. Фото приятно поразили поклонников. 

Ранее сообщалось, что Оливия Калпо опубликовала горячее фото в черном топе с глубоким декольте. 

Вырез был настолько смелым, что "спелые персики" едва ли не показывались из него полностью. 

Напомним, "Мисс Вселенной" Оливию Калпо застали за жаркими развлечениями с бойфрендом: "Ты завоевал меня..."

Как сообщала Politeka, "Мисс Вселенная" Оливия Калпо в смелом декольте показала, почему не носит белье: "Реальная Барби"

Также Politeka рассказывала, что "Мисс Вселенная" Оливия Калпо устроила жаркие танцы в бесстыжем топе: "Конфетка"