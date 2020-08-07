Популярна Турецька модель Гюль Бахарі похвалилася пишними принадами в крихітному топі під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованій фотографії Бахарі позує в тісному топі й мінісукні, демонструючи пружні форми. Доповнювали образ знаменитості ефектний макіяж і ланцюжок на грудях.

Сама знаменитість кадри ніяк не підписала, хоча її шанувальники прийшли в справжнє захоплення від побаченого.

«Так і вабить, чортівка. Ідеальний вигляд», «оце бомби! Обережніше з ними», «красуня! Давай відпочивати разом», «магічний вигляд», «дуже мило», «дуже гаряча штучка. Дуже і дуже», «ось так раніше виглядали богині», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на відпочинку

На фото красуня показала себе в рожевому купальнику: великих трусиках і мініатюрному ліфчику. Зірка сиділа спиною до камери й демонструвала велику п'яту точку. Гюль була на пляжі й перебувала біля самої води. Як можна помітити, дівчина відпочивала в Сент-Люсія, острів в Карибському морі.

Шанувальники красуні закидали кумира "тоннами" коментарів, а сам знімок лайкнули понад п'ять тисяч разів.

Нагадавши, Турецька Кардаш'ян вразила розмірами "кавунчиків" в червоному оксамиті

Також Politeka писала, що турецька Кардаш'ян в тісному топі полонила соковитими формами, видно все

А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Турецька Кардаш'ян посвітила добром в облягаючому вбранні в сітку