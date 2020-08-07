Популярная турецкая модель Гюль Бахари похвасталась пышными прелестями в крохотном топе во время отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованной фотографии Бахари позирует в тесном топе и мини-платье, демонстрируя упругие формы. Дополняли образ знаменитости эффектный макияж и цепочка на груди.

Сама знаменитость кадры никак не подписала, хотя ее поклонники пришли в настоящий восторг от увиденного.

«Так и манит, чертовка. Идеальный вид», «вот это бомбы! Осторожнее с ними», «красотка! Давай отдыхать вместе», «магический вид», «очень мило», «очень горячая штучка. Очень и очень», «вот так раньше выглядели богини», — пишут они.

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На фото красотка показала себя в розовом купальнике: больших трусиках и миниатюрном лифчике. Звезда сидела спиной к камере и демонстрировала большую пятую точку. Гюль была на пляже и находилась у самой воды. Как можно заметить, девушка отдыхала в Сент-Люсия, остров в Карибском море.

Поклонники красотки забросали кумира "тоннами" комментариев, а сам снимок лайкнули более пяти тысяч раз.

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