Українська Анджеліна Джолі та учасниця шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева похвалилася красою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Повернення до балансу", - коротко йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Воржева позує по груди у воді, демонструючи розкішну красу на тлі води. При цьому, крім неї в кадр абсолютно нічого не потрапило. Волосся співачка вирішила заправити назад, через що було видно її красиві сережки.
"Яка краса", - пишуть її шанувальники.
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Уточнимо, що фанати української Джолі активно лайкали фотографію кумира, проте не поспішали її коментувати.
До цього повідомлялося, що учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, поділилася з фанатами пікантним відео
У себе в Instagram дівчина показала, як займається стретчингом. Правда, Воржева вибрала незвичайні заняття. Вона влаштувала справжнє спекотне шоу, розтягуючись в повітрі на червоних стрічках.
На дівчині був спокусливий обтягуючий спортивний костюм.
Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності й застигла в пікантній позі: «Красотіща!».
Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги й показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.
Також Politeka писала, що Українська Джолі в блискучому топі без білизни виставила напоказ ідеальне тіло:"це літо, хлопчик".