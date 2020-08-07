Українська Анджеліна Джолі та учасниця шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева похвалилася красою на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Повернення до балансу", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Воржева позує по груди у воді, демонструючи розкішну красу на тлі води. При цьому, крім неї в кадр абсолютно нічого не потрапило. Волосся співачка вирішила заправити назад, через що було видно її красиві сережки.

"Яка краса", - пишуть її шанувальники.

Уточнимо, що фанати української Джолі активно лайкали фотографію кумира, проте не поспішали її коментувати.

До цього повідомлялося, що учасниця талант-шоу "Фабрика Зірок-3" Тетяна Воржева, яку називають Українською Анджеліною Джолі, поділилася з фанатами пікантним відео

У себе в Instagram дівчина показала, як займається стретчингом. Правда, Воржева вибрала незвичайні заняття. Вона влаштувала справжнє спекотне шоу, розтягуючись в повітрі на червоних стрічках.

На дівчині був спокусливий обтягуючий спортивний костюм.

Нагадаємо, що Українська Джолі задерла сукню до непристойності й застигла в пікантній позі: «Красотіща!».

Як повідомляла Politeka, Українська Джолі розсунула ноги й показала гарячі рухи на природі: Відео заворожує.

Також Politeka писала, що Українська Джолі в блискучому топі без білизни виставила напоказ ідеальне тіло:"це літо, хлопчик".