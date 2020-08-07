Украинская Анджелина Джоли и участница шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева похвасталась красотой на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Возвращение к балансу», — коротко говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Воржева позирует по грудь в воде, демонстрируя роскошную красоту на фоне воды. При этом, кроме нее в кадр абсолютно ничего не попало. Волосы певица решила заправить назад, из-за чего были видны ее красивые серьги.
«Какая красота», — пишут ее поклонники.
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Уточним, что фанаты украинской Джоли активно лайкали фотографию кумира, однако не спешили ее комментировать.
До этого сообщалось, что участница талант-шоу «Фабрика звезд-3» Татьяна Воржева, которую называют украинской Анджелиной Джоли, поделилась с фанатами пикантным видео
У себя в Инстаграм девушка показала, как занимается стретчингом. Правда, Воржева выбрала необычные занятия. Она устроила настоящее жаркое шоу, растягиваясь в воздухе на красных лентах.
На девушке был соблазнительный обтягивающий спортивный костюм.
Напомним, что украинская Джоли задрала платье до неприличия и застыла в пикантной позе: «Красотища!».
Как сообщала Politeka, украинская Джоли раздвинула ноги и показала горячие движения на природе: видео завораживает.
Также Politeka писала, что украинская Джоли в блестящем топе без белья выставила напоказ идеальное тело: "Это лето, мальчик".