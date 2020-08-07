Скандальна російська актриса Христина Асмус приголомшила зізнанням, яке вирішила зробити в оточенні чоловіків

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Циц*к й підпису про розлучення немає 🙅 🏼 ♀ ️ багато людей. Вдаватися в подробиці хто це і "а що це ви тут робите, а?" навряд чи будете 😋 швидше за все перегорнете далі й натиснете лайк. Але я просто залишу це тут 💭 приголомшливий день на зйомках фільму..» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому кадрі Асмус позує в оточенні російських акторів, посміхаючись на камеру.

«Христина! Ви Красуня і як актриса клас! Живіть і знімайтеся! Удачі Вам!», «Ви не праві! Це цікавіше розлучення і сис*к», «Христина, повернися до Харламову, він тебе благає і клянеться, що більше не буде гуляти з Гузеевой», «Жесть, я не впізнала ні Кончаловського, ні Чадова. Просто якісь брудні мужики стоять. З будівництва напевно», - пишуть її шанувальники.

До цього актриса Христина Асмус заінтригувала знімками в пікантному вбранні.



Христина є популярною актрисою і після фільму" Текст " обговорення серед шанувальників не вщухають. Зокрема, обговорюють фанати в основному інтимний момент Христини з актором на зйомках, а також розлучення Асмус з Харламовим.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

Як повідомляла Politeka, Асмус застукали з красенем і купою подарунків після розставання з Харламовим.

Також Politeka писала, що Асмус після розставання з Харламовим розкрила, як розважається з колегами в курилці.