Топмодель Белла Хадід посвітила розкішними принадами під час відпочинку з подругою
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"З днем народження, мій духовний лідер. Королівський вигляд, бажаю тобі ставати тільки сильніше", - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Хадід позує з подругою в тісному купальнику, які ледь витримують розкішні принади моделі. Дівчата також тримають в руках келих з напоями.
Однак шанувальники знаменитості не змогли що-небудь сказати, адже кадром знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в сторіс.
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До цього ми розповідали, що топмодель Белла Хадід знялася в цікавій фотосесії для популярного журналу.
Красуня практично кожен день хвалиться своєю досконалою фігурою в Instagram. Зірка набула великої популярності, тому регулярно стає героїнею різних сміливих фотозйомок.
Так, модель з'явилася в новому випуску журналу Elle. Відповідні фото розлетілися мережею, викликавши бурхливу реакцію шанувальників.
Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".
Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулася до непристойності, спекотні кадри:»абсолютна Краса".
Також Politeka писала, що найкрасивіша дівчина у світі влаштувала пікантне шоу під водою «»Чарівна Белла".