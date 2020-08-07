Красуня перевершила сама себе

Топмодель Белла Хадід посвітила розкішними принадами під час відпочинку з подругою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"З днем народження, мій духовний лідер. Королівський вигляд, бажаю тобі ставати тільки сильніше", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Хадід позує з подругою в тісному купальнику, які ледь витримують розкішні принади моделі. Дівчата також тримають в руках келих з напоями.

Однак шанувальники знаменитості не змогли що-небудь сказати, адже кадром знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в сторіс.

До цього ми розповідали, що топмодель Белла Хадід знялася в цікавій фотосесії для популярного журналу.

Красуня практично кожен день хвалиться своєю досконалою фігурою в Instagram. Зірка набула великої популярності, тому регулярно стає героїнею різних сміливих фотозйомок.

Так, модель з'явилася в новому випуску журналу Elle. Відповідні фото розлетілися мережею, викликавши бурхливу реакцію шанувальників.

Нагадавши, Белла Хадід в короткій маєчці показала, як орудує інструментом: "янголятко не такий простий".

Як повідомляла Politeka, казкова Белла Хадід в облягаючому купальнику зігнулася до непристойності, спекотні кадри:»абсолютна Краса".

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