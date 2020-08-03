Известная топ-модель Белла Хадид снялась в интересной фотосессии для популярного журнала

Красотка практически каждый день хвастается своей совершенной фигурой в Инстаграм, сообщает Politeka.net. Звезда приобрела большую популярность, поэтому регулярно становится героиней различных смелых фотосъемок.

Так, модель появилась в новом выпуске журнала Elle. Соответствующие фото разлетелись по сети.

На одном из фото красотка предстала в полупрозрачном красном платье с рюшами. Невооруженным взглядом видно, что красотка полностью обнажена под нарядом. К тому же, Белла слегка распахнула платье, показав упругий живот.

Знаменитость позировала на фоне зеленого газона, опираясь на руку. Прическа была простой, а на лице будто совсем нет макияжа.

Также на другом кадре красотка стояла в этом же платье, распахнув его и посветив красным бельем.

Кроме этого наряда, звезда предстала в разной одежде и локациях.

"Белла Хадид для нового выпуска журнала Elle. 🧡", - подписали фото авторы поста.

За два часа пост собрал почти 500 лайков и много комментариев.

"Последний слайд 🔥😍😆супер!", "А фотограф Джи 😍", "Платье класс❤️", "Классная😍❤️", "Какая смешная на последнем кадре😁", "Красотка просто 😍😍", "Красотка 😍", "Идеальная", "Это ж надо так красиво упасть в бассейн😁", - написали пользователи сети.

Напомним, Белла Хадид разделась до пояса вместе со своей подругой-моделью Витторией Черетти, которая топлес приняла весьма необычную позу. Девушка наклонилась набок, согнула одну ногу в колене и оперлась о другую.

Напомним, Белла Хадид в короткой маечке показала, как орудует инструментом: "Ангелочек не так прост".

Как сообщала Politeka, сказочная Белла Хадид в облегающем купальнике изогнулась до неприличия, жаркие кадры: «абсолютная красота».

Также Politeka писала, что самая красивая девушка в мире устроила пикантное шоу под водой: «Волшебная Белла».