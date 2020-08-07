Американська модель, телеведуча і бізнесвумен, Кім Кардашьян, спокусила ідеальними вигинами в облягаючій сукні

Зірка часто вибирає обтягуючі наряди, щоб показати свої шикарні форми, пише Politeka.net. Цього разу модель не стала відходити від своїх традицій.

Кім натягнула на досконале тіло вузьке плаття, яке трималося на тонких бретельках. З прямокутного декольте виглядала частина красивих грудей знаменитості.

Наряд обтягнув тонку талію, а також пишні стегна. Такі вигини не можуть нікого залишити байдужими, , адже вона прекрасніше нікуди.

Примітно, що принт на сукні являв собою дошку з яскравими плямами фарби.

Стильні аксесуари і макіяж в стилі Кардашьян завершили образ.

Також Кім розпустила довге хвилясте волосся. Модель дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

"✨ мій улюблений смайлик - це чарівна іскра ✨ а який у тебе?",- підписала знімок знаменитість.

За півгодини пост зібрав понад 600 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали зірку приємними повідомленнями, які стосувалися її красивої фігури і зовнішності в цілому.

Нагадаємо, Кім Кардашьян показала свою фігуру без прикрас і без фотошопу. При цьому в очі кидається той факт, що модель набрала вагу. Можливо, позначився карантин або стрес, пов'язаний з чоловіком, який оголосив про балотування в президенти.

На відео видно великі стегна знаменитості, які насилу змогла приховати еластична тканина. Крім цього, помітно, що груди Кім теж ледь помістилася в ліфчику. Шанувальники теж звернули на це увагу, але все ж сильно не критикували красуню.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян в прозорому вбранні спокусливо розтягнулася на сходах:"ідеальний ракурс".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян наважилася показати себе справжню, результат виявився непередбаченим.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян ледве втиснула апетитні форми в занадто тісний топ:"ласий шматочок".