Американская модель, телеведущая и бизнесвумен, Ким Кардашьян, соблазнила идеальными изгибами в облегающем платье

Звезда часто выбирает обтягивающие наряды, чтобы показать свои шикарные формы, пишет Politeka.net. В этот раз модель не стала отходить от своих традиций.

Ким натянула на совершенное тело узкое платье, которое держалось на тонких бретельках. Из прямоугольного декольте выглядывала часть красивой груди знаменитости.

Наряд обтянул тонкую талию, а также пышные бедра. Такие изгибы не могут никого оставить равнодушными, ведь она прекрасней некуда.

Примечательно, что принт на платье представлял собой доску с яркими пятнами краски.

Стильные аксессуары и макияж в стиле Кардашьян завершили образ.

Также Ким распустила длинные волнистые волосы. Модель смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"✨ мой любимый смайлик - это волшебная искра ✨ а какой у тебя?", - подписала снимок знаменитость.

За полчаса пост собрал более 600 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети осыпали звезду приятными сообщениями, которые касались ее красивой фигуры и внешности в целом.

Напомним, Ким Кардашьян показала свою фигуру без прикрас и без фотошопа. При этом в глаза бросается тот факт, что модель набрала вес. Возможно, сказался карантин или стресс, связанный с мужем, который объявил о баллотировании в президенты.

На видео видны большие бедра знаменитости, которые с трудом смогла скрыть эластичная ткань. Кроме этого, заметно, что грудь Ким тоже едва поместилась в лифчике. Поклонники тоже обратили на это внимание, но все же сильно не критиковали красотку.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек".