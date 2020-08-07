Російська модель Анастасія Квітко спокусила видами в маєчці з мереживом

Зірка активно ділиться в Instagram одними зі своїх найгарячіших фото і відео, повідомляє Politeka.net. Так, красуня опублікувала спекотні кадри в сторіз.

Модель, по всій видимості, ніби зібралася на прогулянку і перед виходом з дому зняла в дзеркало свій лук.

Анастасія одягла світлу маєчку з мереживом на декольте. Завдяки великому вирізу можна насолодитися видами на великі груди. Форми ледь не рвали собою тонку тканину. Модель розпустила волосся відкидаючи їх убік, щоб краще продемонструвати ідеальні форми: "Які ж вони величезні".

Також на красуні була атласна спідничка, що ідеально сіла на округлих стегнах. Завершили образ різні аксесуари, в тому числі, стильні окуляри.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже були оприлюднені в сторіз. Однак, ймовірно, красуню засипали компліментами в особисті повідомлення, адже перед такою дівчиною важко встояти.

Варто відзначити, що зірка набрала 11,4 мільйона підписників, які ставлять сотні тисяч лайків кожній публікації моделі.

Нагадаємо, шанувальники в одній з фан-груп розмістили архівне фото Анастасії Квітко, де та позує на пляжі.

Зірка вибрала для відпочинку блакитне бікіні. Ліфчик підкреслив пишні груди. Тонкі лямки вп'ялися в шкіру через тяжкість великих форм.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко захопила фігурою в черговому модному бікіні. Зірка позувала в досить сміливому купальнику-ліфчик знаменитості зміг прикрити значних розмірів груди лише частково, тому кадр виглядає досить пікантно.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко вийшла на прогулянку, блиснувши обсягами в маленькому топіку: "це шикарно".

Як раніше повідомляла Politeka, Анастасія Квітко в дірявому купальнику стиснула "булочки" прямо перед камерою:»дуже соковита".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко ледь втримала солодкі " кексики "в тонкому ліфчику:"краще всякого десерту".