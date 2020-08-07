Российская модель Анастасия Квитко соблазнила видами в маечке с кружевом
Звезда активно делится в Инстаграм одними из своих самых горячих фото и видео, сообщает Politeka.net. Так, красотка опубликовала жаркие кадры в сториз.
Модель, по всей видимости, будто собралась на прогулку и перед выходом из дома засняла в зеркало свой лук.
Анастасия надела светлую маечку с кружевом на декольте. Благодаря большому вырезу можно насладиться видами на большую грудь. Формы едва не рвали собой тонкую ткань. Модель распустила волосы откидывая их в сторону, чтобы лучше продемонстрировать идеальные формы: "Какие же они огромные".
Также на красотке была атласная юбочка, идеально севшая на округлых бедрах. Завершили образ различные аксессуары, в том числе, стильные очки.
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Кадры не собрали много лайков и комментариев, ведь были обнародованы в сториз. Однако, вероятно, красотку засыпали комплиментами в личные сообщения, ведь перед такой девушкой трудно устоять.
Стоит отметить, что звезда набрала 11,4 миллиона подписчиков, которые ставят сотни тысяч лайков каждой публикации модели.
Напомним, поклонники в одной из фан-групп разместили архивное фото Анастасии Квитко, где та позирует на пляже.
Звезда выбрала для отдыха голубое бикини. Лифчик подчеркнул пышную грудь. Тонкие лямки впились в кожу из-за тяжести больших форм.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко восхитила фигурой в очередном модном бикини. Звезда позировала в довольно смелом купальнике - лифчик знаменитости смог прикрыть внушительных размеров грудь лишь частично, поэтому кадр выглядит довольно пикантно.
Напомним, что Анастасия Квитко вышла на прогулку, сверкнув объемами в маленьком топике: "Это шикарно".
Как ранее сообщала Politeka, Анастасия Квитко в дырявом купальнике сжала «булочки» прямо перед камерой: «Очень сочная».
Также Politeka писала, что Анастасия Квитко едва удержала сладкие "кексики" в тонком лифчике: "Лучше всякого десерта".