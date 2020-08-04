Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Ким Кардашьян, показала новый наряд для отдыха

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новые фото на своей странице в соцсети "Инстаграм".

Красавица сфотографировалась у стены возле бассейна, который можно без труда заметить в отражении на заднем плане. Для знойных кадров Анастасия Квитко нарядилась в белый купальник на завязках, который едва прикрыл ее выдающиеся формы. Она повернулась боком, чтобы показать свои природные достоинства во всей красе. На одном из фото открывается роскошный вид на грудь и плоский живот модели в бикини.

Пользователи социальной сети поделились впечатлениями о новом наряде Анастасии Квитко в комментариях под публикацией:

"Супер милая"; "Идеальная крошка"; "Анастасия, ты выглядишь потрясающе"; "Самая горячая вещь, которую я когда-либо видел"; "Ух ты, детка, ты слишком чувственная и провокационная. Люблю тебя"; "Всегда лучшая женщина, я люблю тебя, Анастасия"; "О Настенька, моя золотая, как всегда бомба 😙❤💋"; "Абсолютно классные фото! 😍😍 Ты идеальная девушка мечты"; "Сладкая конфетка".

Ранее на фанатской странице модели появились другие соблазнительны снимки. На однои из них Квитко стоит у балкона в соблазнительном купальнике бордового оттенка, состоящем из топа на бретельках и бикини. Купальник настолько маленький, что едва в силах удержать ее формы. Образ она дополнила золотыми массивными браслетами и серьгами.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов.