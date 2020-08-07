Легендарна модель Емілі Ратаковскі побешкетувала на камеру під час відпочинку на пляжі, посвітивши значними принадами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, тісний купальник красуні ледь витримував вагу розкішного бюста знаменитості. При цьому модель елегантно зрушила руки, через що її принади здаються ще більше.

Доповнювали образ знаменитості красиві сережки й ланцюжок на грудях.

«Неймовірна»,»хижа Краса. Заради такої форми потрібно попітніти. При чому дуже сильно! Молодець», «неперевершений вигляд», «це просто щось нереальне», «обожнюю твої знімки в купальнику!»,- пишуть вони.

До цього ми розповідали, що модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала, як знову веселиться на пляжі.

Так, в цей раз відома супермодель, а з недавніх пір ще й актриса, підкорила фігурою на пляжі й захопила засмаглою шкірою без вад. На думку шанувальників з усього світу, дівчина є володаркою досконалого тіла і спокусливих форм.

Ратаковскі не визнає фітнес, відкидає дієти й дотримується єдиного принципу – всього повинно бути в міру. Як можна помітити, це ніяк не впливає на її фігуру.

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