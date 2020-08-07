Легендарная модель Эмили Ратаковски пошалила на камеру во время отдыха на пляже, посветив внушительными прелестями

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, тесный купальник красотки едва выдерживал вес роскошного бюста знаменитости. При этом модель элегантно сдвинула руки, из-за чего ее прелести кажутся еще больше.

Дополняли образ знаменитости красивые серьги и цепочка на груди.

«Невероятная», «хищная красота. Ради такой формы нужно попотеть. При чем очень сильно! Молодец», «непревзойденный вид», «это просто что-то нереальное», «обожаю твои снимки в купальнике!», — пишут они.

До этого мы рассказывали, что модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как снова веселится на пляже.

Так, в этот раз известная супермодель, а с недавних пор ещё и актриса, покорила фигурой на пляже и восхитила загорелой кожей без изъянов. По мнению поклонников со всего мира, девушка является обладательницей совершенного тела и соблазнительных форм.

Ратаковски не признаёт фитнес, отвергает диеты и придерживается единственного принципа – всего должно быть в меру. Как можно заметить, это никак не влияет на ее фигуру.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее

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