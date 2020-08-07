Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала, как снова веселится на пляже

Так, в этот раз известная супермодель, а с недавних пор ещё и актриса, покорила фигурой на пляже и восхитила загорелой кожей без изъянов. По мнению поклонников со всего мира, девушка является обладательницей совершенного тела и соблазнительных форм.

Смотря на фото звезды в Инстаграм, пользователи массово отмечают, что девушка постоянно следит за собой, много занимается и именно поэтому у нее такие роскошные формы. Но это не так. Ратаковски не признаёт фитнес, отвергает диеты и придерживается единственного принципа – всего должно быть в меру. Похоже, это действительно работает, ведь девушка выглядит потрясающе на новых фото.

Позируя в бирюзовом купальнике, Эмили удалось покорить солнечными образами сразу на нескольких фото. Вот что ответили фанаты

«Не прикасайтесь ко мне, плохая девочка на пляже💋💋💋», "Мне пришлось увеличить кадр для этого рассмотрения тела", «Quien fuera toalla para que te sientes en mi bbcita brrrr», «Ее тело вторгается в мой покой, очень горячо», «Ваааааааааааааааа, какая же загорелая», «ее достоинства очень хороши», «плохая девочка🔥🔥🔥🔥🔥», «Взоооорррррванная! 😄».

Отметим всемирно известная модель славится своей любовью к жарким съемкам. Девушка не стесняется своего тела, любит показывать модные купальники каждый пляжный сезон и также восхищает домашними фото, сделанными ее мужем на отдыхе.

При этом модель старается выглядеть естественно - Эмили не любит укладки и макияж, ведь очень боится, что стайлинговые средства испортят ее красоту. В этот раз в социальной сети Инстаграм Ратаковски появились сразу два домашних фото.

На новых кадрах девушка позровала в тонком цветном сарафане в мелкий цветок, с распущенными волосами и без какого-либо макижа на загорелом лице:

«Огонь babyyy🔥🔥👅👅», «Открыл и – черт, шикарно» «Ты такая красивая 😍🦋🌸💙», «Я люблю тебя Эмили», «Soñadaaaaaaa😍», «Я первый👍🏻🇹🇲🇹🇲🇷🇺🇹🇲», «Так прекрасно выглядишь», «Aygoey😍», «Что тебе больше всего нравится в @selenagomez?», «я тебя люблю», «Счастливый пвторник!», «Такая милашка», «Шикарна в любой позе» «это очень мило», – пишут пользователи.

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