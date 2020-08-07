Популярна українська виконавиця Оля Полякова вирішила "увігнати у фарбу" шанувальників, показавши розкішні принади

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ах, які великі очі", - коротко йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Полякова позує, використовуючи красивий фільтр. Через це здається, що її очі збільшилися вдвічі. А після сказаних слів, співачка наводить камеру на розкішні принади в наряді з декольте.

Сама Полякова при цьому млосно дивиться на камеру. Однак, попри красу кумира, шанувальники зірки не змогли що-небудь сказати. Кадрами вона поділилася у себе в Сторіс, а не на основній сторінці.

Як повідомлялося раніше, Оля Полякова блиснула неймовірною красою в ході імпровізованої фотосесії.

"Дівчата! Марафон працює! У мене мінус 4. У вас може бути до 16 кг! Давайте всі сюди", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на фотографії Полякова позує в тісному купальнику перед дзеркалом, демонструючи ідеальне тіло в пікантному вбранні. При цьому співачка не соромиться показувати свої розкішні вигини з різних ракурсів, ефектно заглядаючи в кадр. На задньому тлі можна помітити ванну й умивальник номера.

Нагадаємо, що Полякова без краплі сорому задерла мініспідницю і показала, чим зводить з розуму чоловіків: «Тигриця Вінницька».

Як повідомляла Politeka, Полякова і Кароль помірялися "м'ячиками" в декольте, гарячі кадри: "Тут і дурню зрозуміло...".

Також Politeka писала, що біда трапилася з Олею Поляковою прямо на сцені, терміново прибули медики: всі подробиці.