Украинские исполнительницы Оля Полякова и Тина Кароль решили помериться прелестями, облачившись в наряды с глубоким декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на официальный фан-аккаунт Оли Поляковой в Instagram.

«Битва мячей! 😂 кто лучше?» — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль и Полякова меряются внушительными формами, демонстрируя их с лучших ракурсов. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Красотки», «какие ракурсы, загляденье», «Мячики и там и там зачётные», «Обе хороши!», «Ну, тут и дураку понятно, Тина конечно», «Оля супер», «Обе🔥, но у Тины как-то естественнее», — пишут они.

До этого мы писали, что знаменитая украинская певица Оля Полякова впечатлила фигурой в мини-платье во время выступления в компании горячих танцоров.

Накануне Полякова присоединилась к звездам, которые выступали на концерте по случаю 15-летия программы «Светская жизнь». Для выступления певица выбрала легкий летний образ, идеально подходящий к такому мероприятию под открытым небом.

На ней было короткое белое платье с юбкой-солнцем, отдаленно напоминающее балетную пачку. Длинные волосы Полякова завила в мелкие кудри, а разбавить свой невинный образ звезда решила ярко-красной помадой.

Напомним, Полякова разделась на яхте ради пикантного кадра, Лолита не смогла смолчать: «Оля, у тебя ноги как…».

Как сообщала Politeka, Оля Полякова пошалила на камеру в обжигающем наряде.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой потрясла взрослой фотосессией в крошечном топе: «Это что-то особенное».