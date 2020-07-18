Во время праздничного концерта, посвященного юбилею программы «Світське життя», Оля Полякова сильно повредила ногу

Оля Полякова выступала на сцене, исполняя песню «Белый танец». Каждое выступление певицы сопровождается интересными хореографическими постановками. Вот одна из них и стала причиной травмы певицы, пишет Politeka.net

Выступление артистки сопровождалось яркой постановкой со сложными трюками, которые певица выполняла на хрупких конструкциях. Во время выполнения одного из элементов Полякова сильно повредила ногу об раму стэди кама, близко работавшего оператора, и сорвала ноготь. Номер пришлось остановить.

Однако, после того, как Оле Поляковой оказали первую помощь, артистка вновь вышла на сцену и продолжила свое выступление.

Программа «Світське життя с Катериною Осадчею» отмечает 15-летний юбилей. В честь этого на территории Национального ботанического сада им. Гришко состоялся грандиозный концерт.

Помимо Оли Поляковой на концерте выступили MONATIK, Тина Кароль, Настя Каменских, Сергей Бабкин, Олег Винник, Наталья Могилевская, Вера Брежнева, группа "Время и Стекло" и другие топовые артисты.

Хотя из-за карантина количество зрителей на концерте было ограничено, все же он вызвал только положительные эмоции. Номер Оли Поляковой зажег зрителей, так что жертва певицы была не зря.

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