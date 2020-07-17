Знаменитая украинская певица Оля Полякова впечатлила фигурой в мини-платье во время выступления в компании горячих танцоров

Главная Суперблондинка Украины поделилась новыми фото в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Накануне Полякова присоединилась к звездам, которые выступали на концерте по случаю 15-летия программы «Светская жизнь». Для выступления певица выбрала легкий летний образ, идеально подходящий к такому мероприятию под открытым небом.

На ней было короткое белое платье с юбкой-солнцем, отдаленно напоминающее балетную пачку. Длинные волосы Полякова завила в мелкие кудри, а разбавить свой невинный образ звезда решила ярко-красной помадой.

Певица вовсю зажигала на сцене в компании горячей подтанцовки, которая также была вся в белом. На кадрах артистка соблазнительно позирует одна и в компании танцоров, к которым она не стеснялась прижиматься у всех на виду. На последнем кадре также можно увидеть, как звезда позирует с высоко задранной юбкой.

Поклонники тут же принялись обсуждать новую порцию фотографий звезды.

«Оля ты как обычно бомба, хлопушка взрывная Классс..... И негритенок у тебя красавчик», «Осиная талия. Шикарная женщина», «Тигрица Винницкая», «Как всегда прекрасна», «Кукла барби», «Афигеть, красотка, аж слюнки бегут даже у меня!», «Олечка, Вы - божественная, талантливая и очень красивая!», «Ух, жарень», - пишут люди.

Напомним, Полякова разделась на яхте ради пикантного кадра, Лолита не смогла смолчать: «Оля, у тебя ноги как…».

Как сообщала Politeka, Оля Полякова пошалила на камеру в обжигающем наряде.

Также Politeka писала, что 15-летняя дочь Поляковой потрясла взрослой фотосессией в крошечном топе: «Это что-то особенное».