Колишня солістка групи «Серебро» Оля Серябкіна здивувала розкішним образом у вбранні з декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Приховай долонями обличчя. За нами поліція... Coming soon 🚨 » - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Серябкіна позує в машині в сукні з декольте, млосно дивлячись в камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Яка краса😍 неначе кадри з трейлера до фільму", "Оля, це шикарно 😻 яка ж красива картинка і нереальна ти", "мені вже подобається», «о БОЖЕЧКИ», «ВАУУУУУ 😻 це дуже красиво», "УРААА, буде жарко", — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", вирішила підкорити шанувальників новим образом в купальнику.

Артистка нерідко публікує палкі фото у своєму Instagram. На одному з нових кадрів знаменита росіянка заворожила формами на річковому пляжі.

Співачка одягла чорний купальник, верх якого ледь справлявся з тим, щоб прикрити груди. Маленькі шматочки тканини на тонких бретельках розтягнулися на великих грудях. Пишні принади в настільки відвертому ліфчику виглядали, як можна спокусливо.

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