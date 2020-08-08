Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, представила на собі грайливу спідничку 

Зірка не тільки є моделлю, але і власницею бренду одягу, який рекламує на собі, повідомляти Politeka.net. Так, в одній з груп було оприлюднено фото спокусливої Омович в сміливих топі і спідничці. 

Красуня позувала в різних локаціях, демонструючи свої досконалі вигини. Так, модель постала в білому топіку, який кокетливо приспустила з плечей. Олена стояла, хвалячись великими грудьми.

Також зірка одягла міні-спідницю на високій посадці, яка виділила її струнку талію. Модель підняла спідничку, ледь не засвітивши пікантні місця. 

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На іншому фото красуня сиділа навпочіпки біля дзеркала. При цьому ракурс був узятий знизу, щоб показати пружні сідниці. 

За дві години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів. 

"Довжина саме та, яка треба🔥 🔥 🔥", " потрясно❤️", " няшна❤️", " Альона як завжди шикарнааааа🥰 🥰 🥰"," та, на цій дівчині все красиво","гарно😍", "мега крута❤️❤️", " це бомба😍", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Олена Омович була в білих топіку і шортиках. Верх мало що  прикривав, його довжина дозволяла трохи подивитися на оголені груди моделі. 

Модель всіляко рухалася під музику, демонструючи не тільки наряд, але і струнку фігуру. Не можна не відзначити тонку талію української знаменитості, а також її рівні ніжки.

Раніше ми писали, що Олена Омович позувала в коричневому топі, шортах і пов'язці на голові. Модель дивилася в камеру і знімала себе на телефон. Образ дівчина доповнила стильними сережками. 

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