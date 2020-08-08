Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, представила на собі грайливу спідничку
Зірка не тільки є моделлю, але і власницею бренду одягу, який рекламує на собі, повідомляти Politeka.net. Так, в одній з груп було оприлюднено фото спокусливої Омович в сміливих топі і спідничці.
Красуня позувала в різних локаціях, демонструючи свої досконалі вигини. Так, модель постала в білому топіку, який кокетливо приспустила з плечей. Олена стояла, хвалячись великими грудьми.
Також зірка одягла міні-спідницю на високій посадці, яка виділила її струнку талію. Модель підняла спідничку, ледь не засвітивши пікантні місця.
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На іншому фото красуня сиділа навпочіпки біля дзеркала. При цьому ракурс був узятий знизу, щоб показати пружні сідниці.
За дві години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.
"Довжина саме та, яка треба🔥 🔥 🔥", " потрясно❤️", " няшна❤️", " Альона як завжди шикарнааааа🥰 🥰 🥰"," та, на цій дівчині все красиво","гарно😍", "мега крута❤️❤️", " це бомба😍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович була в білих топіку і шортиках. Верх мало що прикривав, його довжина дозволяла трохи подивитися на оголені груди моделі.
Модель всіляко рухалася під музику, демонструючи не тільки наряд, але і струнку фігуру. Не можна не відзначити тонку талію української знаменитості, а також її рівні ніжки.
Раніше ми писали, що Олена Омович позувала в коричневому топі, шортах і пов'язці на голові. Модель дивилася в камеру і знімала себе на телефон. Образ дівчина доповнила стильними сережками.
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