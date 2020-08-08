Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, представила на собі грайливу спідничку

Зірка не тільки є моделлю, але і власницею бренду одягу, який рекламує на собі, повідомляти Politeka.net. Так, в одній з груп було оприлюднено фото спокусливої Омович в сміливих топі і спідничці.

Красуня позувала в різних локаціях, демонструючи свої досконалі вигини. Так, модель постала в білому топіку, який кокетливо приспустила з плечей. Олена стояла, хвалячись великими грудьми.

Також зірка одягла міні-спідницю на високій посадці, яка виділила її струнку талію. Модель підняла спідничку, ледь не засвітивши пікантні місця.

На іншому фото красуня сиділа навпочіпки біля дзеркала. При цьому ракурс був узятий знизу, щоб показати пружні сідниці.

За дві години пост зібрав понад 1500 лайків і багато коментарів.

"Довжина саме та, яка треба🔥 🔥 🔥", " потрясно❤️", " няшна❤️", " Альона як завжди шикарнааааа🥰 🥰 🥰"," та, на цій дівчині все красиво","гарно😍", "мега крута❤️❤️", " це бомба😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович була в білих топіку і шортиках. Верх мало що прикривав, його довжина дозволяла трохи подивитися на оголені груди моделі.

Модель всіляко рухалася під музику, демонструючи не тільки наряд, але і струнку фігуру. Не можна не відзначити тонку талію української знаменитості, а також її рівні ніжки.

Раніше ми писали, що Олена Омович позувала в коричневому топі, шортах і пов'язці на голові. Модель дивилася в камеру і знімала себе на телефон. Образ дівчина доповнила стильними сережками.

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