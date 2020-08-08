Курс валют в Украине 8 августа застынет перед громким падением, гривна уже начинает готовиться к удару
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального регулятора.
Так, доллар после выходных начнет торги с невероятного падения: -3,07 гривны. К средине прошлого дня доллар уже упал до 2765,66 гривны. А к концу вечера гривна все-таки начала «дожимать» валюту.
Евро также рухнет вслед за «другом». Торги на межбанке начнутся с -11,24 гривен.
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Курс валют от НБУ на 8 августа:
100 долларов — 2767,93 гривны;
100 евро — 3279,72 гривны.
В то же время российский рубль обойдется сегодня в 0,37 гривны.
До этого мы рассказывали, что ведущие эксперты предположили, что к концу года гривна подешевеет до отметки в 29 грн/$.
Несмотря на панические атаки на валютном рынке и появление экстремальных прогнозов о взлете курса до 40 гривен, эксперты прогнозируют относительно слабую девальвацию национальной валюты.
“В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 грн за долл. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее”, – предупреждает экономист Сергей Николайчук.
Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".
Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.