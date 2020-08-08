Курс валют в Украине 8 августа застынет перед громким падением, гривна уже начинает готовиться к удару

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные Национального регулятора.

Так, доллар после выходных начнет торги с невероятного падения: -3,07 гривны. К средине прошлого дня доллар уже упал до 2765,66 гривны. А к концу вечера гривна все-таки начала «дожимать» валюту.

Евро также рухнет вслед за «другом». Торги на межбанке начнутся с -11,24 гривен.

Курс валют от НБУ на 8 августа:

100 долларов — 2767,93 гривны;

100 евро — 3279,72 гривны.

В то же время российский рубль обойдется сегодня в 0,37 гривны.

До этого мы рассказывали, что ведущие эксперты предположили, что к концу года гривна подешевеет до отметки в 29 грн/$.

Несмотря на панические атаки на валютном рынке и появление экстремальных прогнозов о взлете курса до 40 гривен, эксперты прогнозируют относительно слабую девальвацию национальной валюты.

“В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 грн за долл. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее”, – предупреждает экономист Сергей Николайчук.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.