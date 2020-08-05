Что нас ждет в обменниках

Стало известно, что будет с курсом доллара к концу 2020 года

Об этом пишет издание ЭП.

Ведущие эксперты предположили, что к концу года гривна подешевеет до отметки в 29 грн/$.

Несмотря на панические атаки на валютном рынке и появление экстремальных прогнозов о взлете курса до 40 гривен, эксперты прогнозируют относительно слабую девальвацию национальной валюты.

“В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 грн за долл. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее”, – предупреждает экономист Сергей Николайчук.

Украинцев также предупредили, что девальвация гривны зависит от действий нового руководства НБУ.

“Девальвационное давление традиционно усиливается осенью. Мы ожидаем, что обменный курс будет слабеть и к концу 2020 года достигнет 28,5 грн за долл. Наш прогноз исходит из того, что поток негативных новостей, которые влияют на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет”, – говорится в прогнозе по курсу доллара.

Стоит отметить, что курс доллара в бюджете на 2020 год прописан на уровне 27 грн/$, но сейчас ситуация в обменниках совершенно другая:

Курс валют от НБУ на утро 5 августа:

100 долларов — 2782,25 гривны;

100 евро —3272,34 гривны.

Ранее мы также предупреждали о возможном скачке курса доллара до 40 гривен.

По словам астролога и политического эксперта Влада Росса, назначение новым главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко было крайне неудачным кадровым решением. Но, когда власть и украинцы это поймут, будет уже поздно – вред экономике страны будет нанесен колоссальный.

Он также предположил, что после назначения Шевченко в НБУ курс доллара может рухнуть до отметки в 40 грн/$.

"Несмотря на то, что Шевченко обещал не обесценивать гривну больше, чем до 30 гривен за доллар, он может не удержаться, а, значит, гривна может обрушиться и до 35, и до 40", - предупреждал Росс.

Напомним, что доллар резко пошел вверх, худшие прогнозы начинают сбываться: "после заявления Зеленского...".

Как сообщала Politeka, доллар внезапно замер, НБУ дал новый жесткий прогноз по евро: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что доллар рванет вверх, гривну ждет серьезный удар: что будет с курсом валют.