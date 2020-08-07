Популярна актриса Христина Асмус після новини про розлучення з Гаріком Харламовим продовжує інтригувати знімками в Instagram

Христина є популярною актрисою і після фільму" Текст " обговорення серед шанувальників не вщухають. Зокрема, обговорюють фанати в основному інтимний момент Христини з актором на зйомках, а також розлучення Асмус з Харламовим.

Сама зірка уникає відповідей на провокаційні випади, але завжди ділиться новими фото в Instagram, не піклуючись про нову хвилю критики. Дівчина навіть підігріває інтерес до власної персони, коли публікує фото і відео з провокативними тегами, покликаними показати: їй все одно, що про неї думають інші.

Христина також любить демонструвати свою фігуру, підкреслюючи струнке тіло скромними сукнями або брючними костюмами. Вирішивши показати себе в одному лише чорному монокіні, Асмус також не залишилася без уваги:

«У вас таке буває, коли ви дуоччень хочете на роботу або навчання? Навіть, якщо потім знову скигліть 'поверніть мене на моооре' ))))))", - пише Христина.

Шанувальники тут же відреагували:

"Ви проти кричущих лейблів?🤣 ", "Цікаво купальник з ринку? Або оригінал?)) ", "@asmuskristina але все таки ніяк без кричущих то брендів😂 🤷 ♀ ️ " » " це в якому готелі так хочеться додому?", "Ви така красуня! Але з фоторедакторами перебір. Христина, менше, а фотошопа, а то якось неприродно взагалі", " це спортивний купальник? Шапочка з окулярами теж дивні", " Крісс, а чим вам не подобаються кавуни?».

Кожне фото актриси привертає увагу користувачів соціальної мережі Instagram до себе. Причому досить не рідко дана увага недоброзичлива-фанати не скупляться на вирази і критикують кадри Христини навіть там, де це недоречно.

Сама Асмус на це ніяк не реагує, але під її постами продовжують з'являтися образливі і злісні коментарі. Під фото, на якому Христина позувала на столі в одному бежевому боді, користувачі Мережі залишили кілька сотень різних коментарів.

Актриса ж просто розповіла про те, що її друзі відкрили танцювальний центр, в який вона теж мріє одного разу зайти в гості. Однак вигляд знаменитості в" невидимому " одязі відразу привернув до себе увагу.

Нагадавши, розрив Харламова з Асмус отримав несподіваний поворот:»розлучився заради цієї...".

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