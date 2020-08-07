31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася в Instagram першими фото зі зйомок
Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться актриса Ксенія Мішина - популярна актриса і переможниця одного з сезонів "Танці з зірками". Талановита жінка поодинці виховує сина і сподівається, що проект може принести фарб в її життя.
Сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменитість нарешті показала перші кадри з довгоочікуваних зйомок проекту, який всі дуже чекають. Через десять сезонів "Холостяка" вперше буде показана жінка в головній ролі.
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Від першої вечірки я чекала легкості. Класних чоловіків з яскравими емоціями, незвичайними появами, неймовірною харизмою», - розповіла також раніше Ксенія.
"Нереально красива!!!!", "швидше б😻 😻«,» чекаємо гарячих чоловіків«,» удачі Вам✊ ✊ ✊«,» чекаємо з не терпіння👍«,» нехай ваші мрії збудуться❤️«,» клааааас, дуже чекаю, ви красуня😍 🔥«, "дуже сподобалася ваша роль у фільмі"найкращий чоловік". Ви розумничка, відмінно зіграли👍 🔥», «Ви прекрасні🌹«, " удачі в цьому проекті. ❤ ️ Уверена впевнена він буде неймовірним! Ви найкраща і обов'язково знайдете свою любов ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😘😘😘», - пишуть фанати під постом зірки.
Актриса з шатенистой красуні перевтілилася в ефектну блондинку з рівними локонами і вразила всіх:
«Подумавши ... 🤍», - загадково підписала Ксенія. Фанати відразу ж відповіли:
"У темному кольорі краще", " Ні, не треба. Що ти накоїла? Давай назад)))», «краще не думати, брюнеткою крутіше❤️», «Нееет, краще з темнимии», «Ні, тільки не блонд. Він категорично Вам не йде. З вашим природним кольором волосся набагато краще😉 👍», " а так прям як копія Ратаковскі🙄❤️", «Королева 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 " Ні, не треба) тобі Брюнет відмінно, і до лиця!)».
Нагадаємо, що Ксенія Мішина стане першою героїнею нового шоу "Холостячка": "Стережіться, чоловіки!".
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