31-річна українська актриса Ксенія Мішина, зірка серіалу "Кріпосна", поділилася в Instagram першими фото зі зйомок

Зовсім скоро стартує нове шоу "Холостячка", де в головній ролі виявиться актриса Ксенія Мішина - популярна актриса і переможниця одного з сезонів "Танці з зірками". Талановита жінка поодинці виховує сина і сподівається, що проект може принести фарб в її життя.

Сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram знаменитість нарешті показала перші кадри з довгоочікуваних зйомок проекту, який всі дуже чекають. Через десять сезонів "Холостяка" вперше буде показана жінка в головній ролі.

Від першої вечірки я чекала легкості. Класних чоловіків з яскравими емоціями, незвичайними появами, неймовірною харизмою», - розповіла також раніше Ксенія.

"Нереально красива!!!!", "швидше б😻 😻«,» чекаємо гарячих чоловіків«,» удачі Вам✊ ✊ ✊«,» чекаємо з не терпіння👍«,» нехай ваші мрії збудуться❤️«,» клааааас, дуже чекаю, ви красуня😍 🔥«, "дуже сподобалася ваша роль у фільмі"найкращий чоловік". Ви розумничка, відмінно зіграли👍 🔥», «Ви прекрасні🌹«, " удачі в цьому проекті. ❤ ️ Уверена впевнена він буде неймовірним! Ви найкраща і обов'язково знайдете свою любов ❤️❤️❤️❤️😍😍😍😘😘😘», - пишуть фанати під постом зірки.